Rider picchiato e rapinato, Fares assist di cuore: donati 2500 euro dal giocatore della Lazio

Le immagini di una violenza inaudita, compiuta ai danni di un rider 52enne picchiato a Napoli e trascinato via dal proprio scooter da una banda di cinque rapinatori, hanno suscitato grande indignazione. Così tanto che, in poche ore, su Gofundme è scattata una raccolta fondi istituita per aiutare il rider derubato.

L'esterno della Lazio Mohamed Fares ha contribuito con una donazione di 2500 euro. Lo ha annunciato il club biancoceleste con un comunicato.

"Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio", ha dichiarato Fares ai microfoni di sslazio.it.

"La vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l'ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà".