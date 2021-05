Ricercato per violenza sessuale viene scovato a casa della figlia

Ricercato per violenza sessuale aggravata si nascondeva a casa della figlia sul litorale laziale. Sono stati gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, a rintracciare e trarre in arresto un 71enne di origini peruviane condannato a 9 anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata.

L’uomo, nato in Perù ma residente da anni in Italia è stato scovato dai poliziotti a casa della figlia in località Marina di Cerveteri. L'anziano era stato condannato, dal Tribunale di Roma nel 2016, mentre i fatti risalgono agli anni tra il 1999 ed il 2004, quando l’uomo era residente nel comune di Roma.

Dopo le formalità di rito il 71enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Velletri.