È morto Riccardo Modesti, il re di Miss Intimo e delle notti romane: era positivo al Covid

È morto a Roma Riccardo Modesti, re delle notti della Capitale, patron del concorso nazionale di bellezza Miss Intimo e volto noto delle televisioni private. Aveva appena festeggiato 80 anni ed era ricoverato presso il Policlinico Umberto I.

Modesti era un ex 'Falco della notte', nomignolo derivato dalla trasmissione di successo lanciata nel 1984 su una delle prime tv private di Roma, Gbr con Valerio Merola, e poi proseguita su Tele Regione. Nella sua carriera ha intervistato innumerevoli personaggi: da Vittorio Gassmann ad Alberto Sordi, da Gigi Proietti a Little Tony.

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa sulla sua bacheca social. "Ci siamo conosciuti tanti anni fa, io facevo il giornalaio e la mia edicola era aperta anche di notte, quando tornavi a casa dalle tu serate ero una tappa fissa. Parlavamo spesso di calcio, io romanista e tu juventino, ci siamo spesso presi in giro sempre con toni garbati ma ficcanti", scrive Stefano.

"Non ti dimenticherò mai, la tua forza e la tua allegria mi hanno riempito il cuore per anni", lo ricorda Melania. "Abbiamo collaborato insieme tante volte, in una delle ultime abbiamo anche cantato insieme, eri un vero professionista", è il pensiero di Desireé.

Un ricordo simile a quello di Elisabetta: "Sei stato un signore onesto, leale e rispettoso con tutte le tue Miss, un protagonista romana da "I Falchi della Notte" ad oggi con Miss Intimo. Ricordo quando facemmo Miss Italia ‘85 nel Lazio, e tu il primo presentatore. Io ero stata scoperta da 'Vann' prima di andare alla finale di Salsomaggiore". "Una notizia che non avrei mai voluto sentire. Riccardo Modesti ci ha lasciato per colpa di questo maledetto COVID che la terra ti sia lieve caro amico mio R.i.P.", scrive su Facebook Toni Malco, il cantante e autore - tra gli altri - anche dell'inno della Lazio.

Numero 1 da sempre...uno dei Re dei locali notturni dagli anni 80'...Buon Viaggio Campione...mi spiace tanto...Ciao Riccardo Modesti Pubblicato da Alessio De Silvestro su Giovedì 11 marzo 2021

CARO RICCARDO , QUESTO MALEDETTO VIRUS TI HA PORTATO VIA DA NOI , SEI STATO UN GRANDE UOMO E UN GRANDE PERSONAGGIO DELLO... Pubblicato da Gilberto Casciani Italia su Mercoledì 10 marzo 2021