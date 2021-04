Tentano di rapinargli il Rolex, commerciante li mette in fuga con una mazza da baseball

Ha impugnato una mazza da baseball e li ha messi in fuga. Così un commerciante ha sventato una rapina tentata da due malviventi nel suo negozio di Primavalle. Nel mirino della coppia messa in fuga il Rolex che il negoziante portava al polso.

I fatti intorno alle 13:00 di martedì 6 aprile quando uno scooter ha parcheggiato davanti un negozio di via Pietro Maffi dove l'uomo, un, 68enne, si preparava ad abbassare le saracinesche per la chiusura di fine mattinata.

Casco in testa e mascherine chirurgiche a travisare il volto i due rapinatori, "entrambi italiani" come riferito dalla vittima, hanno minacciato il commerciante mostrandolgi una pistola di piccolo calibro, presumibilmente una scacciacani priva del tappo rosso. "Dacci il Rolex che porti al polso", ma il 68enne ha impugnato una mazza da baseball che teneva nel negozio e li ha fatti desistere dai propri intenti.

Messi in fuga i rapinatori, scappati su uno scooter a mani vuote, è stato quindi richiesto l'intervento della polizia. In via Maffi sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Primavalle di polizia. Acquisita la testimonianza del commerciante i poliziotti hanno cominciato le indagini per risalire all'identità della coppia di rapinatori.