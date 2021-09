Casal Bruciato: rapina a mano armata alle Poste

/ Via di Casal Bruciato

Hanno atteso l'apertura mattutina dell'ufficio Postale e poi sono entrati in azione armati di pistola. Gli attimi di paura sono stati vissuti venerdì mattina da clienti e dipendenti delle Poste di Casal Bruciato, rapinate da una coppia di malviventi.

I due banditi sono entrati all'opera intorno alle 8:30 negli uffici che si trovano in via di Casal Bruciato, al Tiburtino. Volti travisati, uno dei quali pistola in pugno, hanno minacciato i dipendenti e sono poi scappati con circa 1000 euro. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito di polizia.

A parte la paura, nessuno è rimasto ferito. Ascoltate le testimonianze dei presenti gli investigatori hanno acquisito le immagini di videosorveglianza a caccia di elementi per risalire alla coppia di rapinatori.