Sbatte a terra uomo e scappa con il suo scooter, aveva appena rapinato una farmacia

Prima la rapina in farmacia poi la fuga su uno scooter rubato dopo aver disarcionato e sbattuto in terra l'uomo che lo stava guidando. A creare il panico a Monteverde un bandito solitario, la cui fuga a bordo del mezzo a due ruote è stata interrotta dalla polizia, che lo ha fermato poco dopo.

L'intervento degli agenti delle volanti e dei commissariati San Paolo e Monteverde poco dopo le 11:30 di stamattina, venerdì 15 aprile, in una farmacia di circonvallazione Gianicolense, poco distante dall'ospedale San Camillo. Fatta irruzione nel locale, dove erano presenti diversi clienti, l'uomo ha minacciato i dipendenti con un coltello, poi è scappato con un misero bottino di appena 70 euro.

Una volta in strada il bandito ha incrociato sulla sua strada uno scooter in marcia. Disarcionato il conducente - rimasto ferito - dal mezzo a due ruote si è dato alla fuga con il motorino appena rubato. Dopo diversi chilometri è stato però intercettato da una pantera del commissariato San Paolo che è riuscita a bloccarlo in via Sarzana, al Trullo.

Identificato in un 50enne romano, già noto alle forze dell'ordine, la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.