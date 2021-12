Vigna Clara, vestito da Babbo Natale rapina farmacia armato di pistola

Un Babbo Natale criminale. Capello rosso, cinturone, barba bianca e l'immancabile vestito rosso è entrato in farmacia armato di pistola ed è scappato con il denaro. L'amaro regalo nel locale di Vigna Clara nel pomeriggio di giovedì.

La rapina si è consumata intorno alle 18:00 alla farmacia di via Luigi Bodio. Con una pistola in pugno invece che di un sacco pieno di regali sulle spalle, il Babbo Natale rapinatore ha minacciato clienti e farmacista e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse. Poi si è dileguato a piedi per le strade di Roma Nord.

A dare l'allarme intorno alle 18:00 la stessa farmacista, scossa ma illesa, dopo aver consegnato parte dell'incasso all'insolito rapinatore. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Trionfale che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono in corso. È caccia al rapinatore.