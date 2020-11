Pineta Sacchetti: minacciato con un coltello e rapinato del borsello

Minacciato con il coltello e rapinato in strada. Vittima un ragazzo di 24 anni preso di mira da una coppia di malviventi su via della Pineta Sacchetti, zona Torrevecchia-Primavalle.

La rapina si è consumata nella notte quando il giovane è stato avvicinato da una "coppia di filippini", come riferito poi dalla vittima alla polizia. Minacciato con un coltello il ragazzo è stato costretto a consegnare ai due il borsello contenente i documenti e poche decine di euro.

Fuggiti i due rapinatori sul posto sono intervenuti gli agenti del Distretto 13 Aurelio della Polizia di Stato. A parte la paura, la vittima non ha riportato ferite. Indagini in corso per risalire ai due rapinatori.