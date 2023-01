Rapina in villa: banda di incappucciati scappa via con la cassaforte

Paura in villa ai Castelli Romani dove una banda d'incappucciati ha messo a segno una rapina. Cinque le persone, con i volti travisati dai passamontagna, che hanno fatto irruzione nell'abitazione dove in quel momento si trovava il figlio dei proprietari di casa. Minacciato l'uomo, il gruppo criminale è scappato con il bottino.

I fatti sono accaduti sabato sera - intorno all'ora di cena - in una villa che si trova in una traversa della via Appia Nuova, ad Ariccia. Qui, secondo quanto accertato dai carabinieri, la banda ha atteso che i domestici uscissero per dare da mangiare ai cani. Riusciti ad entrare nella villa i malviventi, con guanti alle mani e cappucci in testa a coprire il volto, hanno sorpreso il proprietario e lo hanno minacciato. Poi hanno preso l'intera cassaforte dove erano riposti denaro e gioielli e si sono dati alla fuga.

Impaurito ma illeso, il figlio dei proprietari ha quindi chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ariccia e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Frascati. Raccolta la testimonianza della vittima a complicare le indagini il furto delle registrazioni delle videocamere di sicurezza della villa. Cominciate le ricerche i banditi sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.