Passante mette in fuga un rapinatore e lo riprende con lo smartphone

Lo ha messo in fuga riuscendo a riprenderlo con lo smartphone. Ad incastrare un rapinatore un passante, testimone di una rapina a danno di un'anziana. Era lo scorso 14 ottobre quando il malvivente sorprese una 76enne in via Montepulciano - zona San Giovanni - strappandole la borsa che portava a tracolla, con l'anziana poi trascinata a terra.

Le indagini, condotte fin dai primi attimi dagli agenti del VII distretto di polizia e coordinate della procura di Roma, hanno permesso di identificare un 33enne di origini egiziane. Determinante la collaborazione del cittadino che aveva ripreso con una videocamera la fuga e le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dei negozi dove sono state utilizzate le carte di credito rubate.

La procura ha chiesto ed ottenuto dal gip del tribunale di Roma un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita giovedì scorso dagli stessi agenti del commissariato San Giovanni.