Aggrediti e rapinati per 20 euro al bancone del bar

Al bancone del bar a consumare sono stati aggrediti e rapinati per soli 20 euro. Il misero colpo messo a segno da un malvivente in un esercizio commerciale di Civitavecchia. Un colpo per pochi soldi costato tra l'altro le manette ad un 36enne, fermato mentre provava a scappare.



L'intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia a seguito di una segnalazione giunta al 112. Interventi in un bar in viale della Vittoria i militari hanno notato un uomo allontanarsi repentinamente. Raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione, i Carabinieri hanno accertato che il 36enne, poco prima, era entrato nel bar e, dopo aver avvicinato una coppia intenta a consumare, ha colpito violentemente alla testa l’uomo facendosi poi consegnare dalla compagna il portafoglio custodito nella borsa, contenente solo una banconota da 20 euro.

Identificato il malvivente in un 36enne di Civitavecchia, i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva e portato l’arrestato in caserma. Fermato con le accuse di rapina e lesioni personali, ad esito del rito direttissimo, il 36enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma. La vittima è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia e dimessa con prognosi di 7 giorni per contusioni multiple.