Rapina a mano armata da Acqua & Sapone

Armato di pistola ha rapinato Acqua & Sapone ed è poi scappato con il denaro contenuto nelle casse. Il colpo a Collefiorito di Guidonia, con il bandito riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

La rapina si è consumata poco dopo le 11:00 di giovedì mattina nel negozio di prodotti per la casa che si trova in via dei Mughetti. Felpa con cappuccio a coprire il capo, il rapinatore ha minacciato i cassieri con una pistola. Poi si è fatto dare il denaro contenuto in due registratori di cassa. Poi la fuga a piedi fra le strade della frazione del comune della provincia nord est della Capitale.

Richiesto l'intervento al 112 a Collefiorito sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Tivoli. Ascoltati i testimoni gli agenti hanno cominciato da subito le ricerce del rapinatore, al momento con esito negativo.