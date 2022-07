Ubriaco semina il panico a ponte Sisto, poi si tuffa nel Tevere

Ubriaco ha seminato il panico sotto gli occhi increduli dei turisti e dei ragazzi che si trovavano sabato sera a Trastevere. Prima le molestie a giovani e passanti che gremivano l'area della movida notturna del centro storico. Poi la fuga, l'aggressione ai carabinieri ed il tuffo nel Tevere, da dove si è poi arrampicato sulla base della pila del ponte dalla quale è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. Protagonista in negativo della movimentata nottata un ragazzo di 26 anni, che nel tentativo di non farsi identificare dai militari dell'Arma intervenuti a Trastevere per un uomo che molestava i passanti su ponte Sisto, ha pensato bene di farsi un bagno notturno, pensando di farla franca ma finendo poi la sua nottata in caserma.

Ma cosa è successo a Trastevere sabato sera? A ricostruirlo i carabinieri della compagnia di Trastevere impegnati nei servizi di controllo rafforzati nel quartiere della movida di Trastevere, così come predisposto in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura. Una calda notte di fine luglio che ha preso il via quando diverse persone che si trovavano nel rione del centro storico romano hanno avvicinato i militari impegnati nei servizi di controllo del quartiere indicandogli la presenza di un uomo "molto agitato e molesto" che importunava passanti e turisti, ma soprattutto i ragazzi che si trovavano su ponte Sisto.

Arrivati sul posto gli uomini dell'arma hanno trovato riscontro nella richiesta d'intervento, individuando subito "l'uomo molesto" segnalato poco prima. Alla vista dei carabinieri il ragazzo è però scappato sul lungotevere, ha sceso le scale ed ha raggiunto la banchina del fiume inseguito dai militari della compagnia di Trastevere.

Raggiunto dai carabinieri pur di non farsi identificare li ha spintonati guadagnando il tempo necessario a tuffarsi nel Tevere sotto gli occhi increduli delle tantissime persone che - seppur di notte - affollavano l'area di Trastevere e ponte Sisto. Una volta in acqua il ragazzo ha poi raggiunto il ponte ed è riuscito ad arrampicarsi sulla base del pilone, dove è rimasto intrappolato senza via di fuga.

Una serata movimentata che ha poi richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati dai carabinieri per recuperare il ragazzo bloccato sulla base di ponte Sisto. Riusciti a portarlo sulla banchina, ad attendere il fuggitivo c'erano i carabinieri che lo hanno quindi fermato,

Affidato alle cure del personale del 118 è stato portato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti. Palesemente ubriaco, è stato poi identificato in un 26enne albanese, un senza fissa dimora. Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.