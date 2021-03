Termini: molesta e palpeggia una ragazza, arrestato per violenza sessuale

Lo hanno fermato mentre tentava ancora di palpeggiare la ragazza che aveva preso di mira. Le molestie nella zona della Stazione Termini dove la polizia ha poi arrestato un 28enne in flagranza di reato.

Il giovane, originario della Romania (conosciuto dagli agenti del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, dove si presenta giornalmente per apporre la firma in quanto sottoposto ad una misura cautelare per reati a sfondo sessuale) nel tardo pomeriggio di martedì, ha palpeggiato una ragazza che camminava in via Gioberti.

L’aggressione è stata segnalata al 112 ed in pochi istanti una pattuglia del commissariato di via Farini, è arrivata sul posto notando lo straniero mentre cercava ancora di “allungare le mani” sulla ragazza. Quando i poliziotti hanno bloccato il 28enne quest’ultimo ha cercato di divincolarsi colpendoli.

Il 28enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione della Magistratura.