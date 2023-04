Portalampade, spine e adattatori non a norma: sequestrati 145.000 articoli pericolosi

Portalampade, spine e adattatori non a norma e sequestrati in un capannone. Oltre 145 mila i pezzi made in China presi in carico dalla polizia di Roma Capitale. Gli agenti, insieme a quelli di Milano e Tivoli, hanno posto sotto sequestro il materiale elettrico pericoloso.

L'attività è nata a Milano dove il gruppo operativo anti contraffazione ha trovato presso un esercizio commerciale, gestito da asiatici, materiali non conformi alle normative di sicurezza.

Ne è scaturita un’intensa attività d'indagine, che si è conclusa venerdì scorso, quando le Polizie Locali di Roma, Milano e Tivoli hanno effettuato una perquisizione presso un capannone industriale, trovando portalampade, adattatori, spine e multi presa non conformi e a rischio per la pubblica incolumità. Tutti gli articoli sono stati posti sotto sequestrato e il titolare è stato denunciato per violazioni alle normative per la tutela del consumatore.