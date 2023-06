Rissa a Porta Portese est finisce nel sangue: accoltellato un uomo, è in prognosi riservata

Prima le urla, poi gli spintoni, quindi la rissa terminata con un uomo accoltellato, lasciato sanguinante in strada. Pomeriggio di paura nella zona del mercato di Porta Portese 2 a Roma est, in piazzale Pino Pascali. A ricostruire la domenica di sangue sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Casilino, già in zona per i controlli anti abusivismo.

Arrivati sul posto gli agenti hanno notato un uomo sanguinante a terra, mentre altri due si inseguivano. Stando a quanto appreso, tre uomini - un algerino, un brasiliano e un italiano - si sarebbero affrontati per futili motivo.

Quindi uno di loro avrebbe colpito il brasiliano, lasciato poi sanguinante. Portato al policlinico Umberto I è ricoverato in prognosi riservata con un polmone perforato. Non sarebbe in pericolo di vita. L'italiano, con diversi tagli alle braccia, è stato invece portato al policlinico Casilino. I tre sono stati denunciati per rissa e lesioni. Indaga la polizia locale.