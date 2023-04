Alcol a minori: scatta la chiusura per il ristorante della movida di Ponte Milvio

Scatta la chiusura temporanea per un ristorante in zona Ponte Milvio conosciuto come uno dei punti di riferimento della movida tra i più giovani. A spingere il questore a emettere il provvedimento, il fatto che venissero somministrati alcolici a minorenni.

I carabinieri della stazione di Ponte Milvio hanno notificato al gestore del locale il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico per 10 giorni, con conseguente chiusura dell’attività, nei giorni scorsi. Gli accertamenti condotti hanno confermato sia la vendita di alcolici a minorenni, sia la presenza di alcuni giovani trovati in possesso di hashish.

Il ristorante è stato quindi chiuso, e ragazzi trovati con l'hashish, dopo essere stati identificati, sono stati segnalati alla prefettura.