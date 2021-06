La camera da letto è un ufficio per lo spaccio, nell'armadietto 11 chili di hashish

Una ventina di panetti di hashish meticolosamente infilati in un armadietto della camera da letto, di fianco una scrivania con taglierini, cellophane e bilancino, quaderni e appunti con i nomi dei clienti e le dosi da vendere.

È quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia Roma Eur nell’appartamento di un 29enne in zona Ponte Galeria. I militari sono intervenuti la notte scorsa dopo settimane di accertamenti sul giovane, volto noto proprio per reati inerenti lo spaccio, per una perquisizione nell’abitazione. Nella camera da letto sono stati trovati e sequestrati 11 chilogrammi di hashish suddivisi in 21 panetti, 530 euro in contati e un tirapugni in metallo. Il 29enne è stato arrestato e trasferito in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.