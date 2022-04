Addio a Piero Sonaglia, morto a Roma lo storico assistente di Maria De Filippi

È morto a Roma Piero Sonaglia, lo storico assistente di Maria De Filippi presente ad ogni puntata di Uomini e Donne su Canale 5. A comunicarlo è stato il regista Roberto Cenci con un post du Instagram: "Per sempre con noi, Ciao Piero". Queste le poche parole che racchiudono però un grande dolore.

Per gli spettatori di "Uomini e donne" "C'è posta per te" e "Tu si que vales" era una presenza familiare. Proprio De Filippi ha voluto dedicargli un messaggio sull'account Instagram di "Amici": "Ogni volta che sarò in studio cercherò il tuo sguardo nella certezza che ti troverò" ha scritto.

Aveva 51 anni. La tragedia si è verificata la sera del primo aprile a Ostia, dove Piero abitava con la sua famiglia. Dopo una partita di calcetto, a cui aveva partecipato anche il figlio primogenito, si è accasciato improvvisamente vicino alla porta degli spogliatoi. Soccorso al campo di via Amenduni, l'intervento del 118 purtroppo è stato inutile, si è potuto soltanto constatarne il decesso. La salma è stata portata all'istituto di Tor Vergata dove verrà sottoposto ad autopsia.

"Fa davvero malissimo - ha scritto Maria De Filippi sui social -. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre".

A seguire sono arrivati i messaggi di tanti altri vip da Gerry Scotti che ha lavorato con lui a "Tu si que vales" e da Stefano De Martino ha ripostato il messaggio della De Filippi corredandolo di un cuore spezzato, per citarne due.