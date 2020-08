L'ennesima lite sfocia nella violenza, picchiata dal suo compagno scappa con la figlia e rifugia dai vicini

L'ennesima lite questa volta è sfociata in violenza. Una aggressione in cui la donna, una 26enne, è stata picchiata dal compagno, un romano di 25 anni, e scaraventata contro un vaso. Il ragazzo, ricostruito quanto successo domenica sera, è stato quindi arrestato dagli equipaggi della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato San Basilio: l'accusa è quella di maltrattamenti in famiglia.

I fatti sono accaduti a Tivoli. Le pattuglie, giunte immediatamente sul posto dopo essere stati allertati dalla donna, hanno notato, a circa 30 metri dall'indirizzo segnalato, un uomo in strada che richiamava la loro attenzione gettandosi in terra raccontando di aver avuto una lite con la propria compagna durante la quale l'aveva colpita con uno schiaffo.

Perquisito, nello zaino è stato ritrovato un coltello artigianale con una lama lunga 12 centimetri riposto all'interno di una custodia, che veniva sequestrato.

Rintracciata anche la vittima, con evidenti escoriazioni sulle braccia e sulle gambe, ha detto di aver intrapreso una relazione sentimentale con il compagno da circa due anni e che da circa tre mesi convivevano dopo la nascita della bambina.

In merito alla lite la donna, in lacrime, ha raccontato di aver trascorso una serata con il compagno in un ristorante di Tivoli, dove era iniziato un alterco tra i due per questioni familiari e che, una volta rincasati, ne era nata una nuova discussione terminata quando il compagno si è scagliato contro contro di lei afferrandola per il collo e spintonandola in terra contro un vaso di terracotta che si spaccava ferendola.

A quel punto, con la bimba in braccio, è riuscita a scappare verso il portone di ingresso per cercare aiuto con i vicini di casa che hanno tentato di allontanare l'uomo, non prima che questi la colpisse ulteriormente con un violento schiaffo sul viso.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e condotta in ospedale, dove le sono state riscontrate diverse lesioni ed escoriazioni con una prognosi di 7 giorni.

Dopo essere stata medicata, la donna, accompagnata in commissariato, ha denunciato il compagno raccontando che non era la prima volta che lo stesso l'aveva picchiata ma, per paura, non lo aveva mani denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, il ragazzo su disposizione del P.M. della Procura di Tivoli, è stato condotto presso il commissariato di Tivoli e successivamente in carcere a Rebibbia.