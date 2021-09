Picchia la compagna e la ferisce alla testa, lei denuncia anche una violenza sessuale

L'intervento dei carabinieri in zona Tiburtina

Botte, vessazioni ed anche violenza sessuale. Questo l'incubo raccontato da una donna ai carabinieri intervenuti nell'appartamento dove convive con il compagno in zona Tiburtina due sere fa. L'arrivo dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante dove era stata segnalata da più persone una violenta lite in famiglia.

I carabinieri, al loro arrivo nell'indirizzo indicato, hanno trovato una coppia di conviventi - lui di 42 anni, lei di 39 anni, entrambi romani - ancora impegnati in un violento litigio, ma con la donna in evidente stato di soggezione essendo stata ferita alla testa e colpita più volte al corpo.

I Carabinieri hanno separato i due, attivando immediatamente i soccorsi per entrambi: l'uomo è stato portato al Policlinico Umberto I, dove però ha rifiutato le cure, mentre la donna, trasportata al Sandro Pertini, è stata riscontrata affetta da policontusioni e ferite alla testa e, dopo le medicazioni, è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.

Una volta sentita sui fatti appena accaduti, la 39enne si è aperta con i Carabinieri e ha confessato loro che nei giorni precedenti, sempre dopo una lite in casa, era stata abusata dal compagno, ma che in quel frangente non aveva avuto il coraggio di denunciarlo.