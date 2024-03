Calci ai fianchi e schiaffi al volto della moglie, allontanato da casa

Offese e commenti dispregiativi nonché minacce di morte. E aggressioni fisiche, pugni, calci al fianco e schiaffi al volto. Un incubo, vissuto per anni dentro casa da una donna di 45 anni. E renderle la vita un inferno il marito, un 50enne di Segni (comune della provincia di Roma) allontanato dalla casa familiare con un divieto di avvicinamento alla 45enne.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini attivate dai carabinieri della stazione di Segni che hanno consentito di acquisire inconfutabili elementi investigativi a carico dell’indagato, la cui condotta è stata comunicata subito al tribunale di Velletri, in relazione ai reiterati interventi richiesti dalla ex coniuge, e in particolare quello del 21 marzo 2024, presso la loro abitazione coniugale di Segni, in cui l’indagato ha gravemente insultato e minacciato la moglie alla presenza dei carabinieri.

La vittima, prontamente ascoltata in merito ai fatti di cui era rimasta vittima, ha raccontato ai militari che convive con l’uomo dal 2016 a cui è legato da un matrimonio civile e di aver subito per anni offese, commenti dispregiativi e minacce di morte, fino alle più recenti aggressioni fisiche.

Al culmine dell’ultima aggressione fisica, del 21 marzo scorso, la vittima ha deciso di chiedere aiuto al 112. La stessa ha denunciato con precisione le condotte tenute dal marito mostrandosi sincera e rievocando con sofferenza il loro vissuto. I carabinieri hanno tranquillizzato e soccorso la vittima la quale, sentendosi rassicurata e tutelata, ha deciso di denunciare l’uomo, e di porre così fine alle vessazioni.