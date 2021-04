Distrugge casa e prova a strangolare l'ex compagna, in manette uomo violento

Le ha distrutto casa e poi ha provato a strangolarla. Vittima delle violenze dell'ex compagno una donna. I fatti a Tor Bella Monaca, nel tardo pomeriggio di mercoledì.

La telefonata disperata al 112 da parte delle stessa vittima. Sul posto sono quindi intervenute due pattuglie del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso. La prima è andata ad ascoltare il racconto della vittima, l’altra, conoscendo di persona il probabile aggressore, ha subito iniziato le ricerche ed ha così bloccato, l'uomo, un 49enne romano, in un giardino posto di fronte al palazzo della denunciante.

La donna, trovata dai poliziotti in evidente stato di agitazione, aveva degli evidenti segni sul collo e delle ecchimosi sulle braccia, ha raccontato che l’ex compagno l’aveva picchiata afferrandola per la gola ed aveva anche semi distrutto l’appartamento. Dopo essere stata accompagnata in ospedale per le cure del caso ha formalizzato la denuncia negli uffici del Distretto Casilino.

Negli stessi uffici di polizia è stato inoltre accertato che il 49enne era sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare con annesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima; inoltre, avendo già contravvenuto nel recente passato alla misura, era ricercato per un aggravamento della stessa misura che avrebbe previsto l’applicazione del braccialetto elettronico.

Al termine degli atti di rito l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.