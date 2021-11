Municipio II: Sant'Egidio, Luiss e McDonald's restituiscono decoro all'area di piazza Annibaliano

Una giornata di pulizia per restituire decoro ai marciapiedi nei dintorni del McDonald's di piazza Annibaliano al quartiere Africano. L'intervento straordinario, andato in scena martedì 9 novembre, è stato promosso dalla direzione del ristorante insieme a UtilItalia e Fise Assoambiente, in collaborazione con studentesse e studenti dell'università Luiss-Guido Carli e ai volontari della Comunità di Sant'Egidio.

Presenti anche, in rappresentanza del Municipio II, l'assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Gianluca Bogino e quello al Verde e Decoro Pubblico Rino Fabiano. "Ho riscontrato un clima di impegno ed entusiasmo - ha scritto Fabiano sulla pagina Facebook dell'assessorato - da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici del ristorante, degli studenti e delle studentesse, dei volontari di Sant'Egidio e dei lavoratori e lavoratrici Ama che hanno supportato l'evento. Un esempio a tutto tondo".

Fabiano ha poi puntato il dito contro una parte dei commercianti "battuti 1 a 0 dal 'demone' delle multinazionali, dalle comunitò solidali e universitarie di Roma". Secondo l'assessore "i commercianti continuano, in molti casi, a non alzare un dito sui rifiuti che produconi a partire dagli spazi davanti alle proprie serrande".