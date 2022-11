Piantine finte per nascondere la droga pronta per lo spaccio

Nascondeva la droga sotto le piante piante finte. Dosi pronte per lo spaccio che vendeva nella zona di San Basilio. I suoi affari sono stati però bloccati dalla polizia. A finire in manette un 48enne italiano che aveva messo in atto un’attività di spaccio presso la sua abitazione.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 26,5 grammi di cocaina, divisa in 49 involucri. La sostanza era stata nascosta all'esterno dell'appartamento nascosta con rami di piante finte. È stato il fiuto del cane antidroga Odina immediatamente indirizzato verso la ringhiera del giardino a permetterne il ritrovamento, parte della droga era nascosta tra i rami di una pianta intrecciata alla ringhiera.