Pestato e rapinato a san Lorenzo: l'aggressore arrestato dopo 10 giorni

Un pugno, poi una spinta ed un calcio in pieno viso sferrato in maniera talmente violenta da fratturare il naso e spaccare l'arcata sopraccigliare. Un brutale pestaggio - conclusosi con la rapina di un cellulare - costato alla vittima trenta giorni di prognosi. I fatti risalgono allo scorso 26 ottobre e a ieri, a distanza di 10 giorni, è stato individuato il responsabile.

Decisiva l'attività di indagine della squadra investigativa del commissariato di polizia di San Lorenzo, diretto dal dottor Pasquale Rubino. La conoscenza del territorio di San Lorenzo e dei personaggi che vi gravitano, ha portato all'arresto di un algerino di 26 anni: è accusato di aggressione a scopo di rapina con lesioni gravi.

L'arresto in via dei Marruccini nella serata di ieri, venerdì 5 novembre. L'aggressione è invece avvenuta nella notte del 26 ottobre. Una coppia di amici, dopo una serata per festeggiare un compleanno, volevano consumare un ultimo drink in un locale di via di Porta Labicana. Lo stesso però era chiuso. Nei pressi un gruppo di persone, tra cui appunto l'algerino. La giovane vittima, dopo aver trovato il locale chiuso, prima di tornare a casa, ha orinato lì nei pressi, scatenando però l'ira del gruppetto, abituale frequentatore della zona.

Da prima l'algerino ha sferrato un pugno al ragazzo, 27enne romano, poi l'ha spinto a terra. Quindi ha sferrato un calcio violentissimo che ha tramortito il ragazzo. Quindi il furto del cellulare.

Immediata la corsa in ospedale, dove la vittima è stata accompagnata dalla sua amica. Qui, per la grave prognosi, come da prassi i sanitari hanno chiamato i poliziotti che hanno raccolto la testimonianza di quanto accaduto.

Il punto dove è avvenuta l'aggressione, frequentato abitualmente da un gruppo di personaggi noti alle forze dell'ordine, ha portato gli investigatori sulle tracce del 26enne algerino. Per giorni si sono susseguiti appostamenti, fino alla serata di ieri, quando in via Marruccini il giovane aggressore è stato beccato.