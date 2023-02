Addetto alle pulizie del McDonalds pestato da tre ragazzi nel fast food

Pestato all'interno del McDonalds da tre ragazzi. Vittima un addetto alle pulizie della nota catena internazionale di fast food. A scatenare la reazione del branco la richiesta da parte del 28enne di non sedersi in alcuni tavolini dove il giovane stava effettuando le pulizie. Tanto è bastato a scatenare la reazione del gruppo che dopo aver scaraventato a terra il lavoratore si è accanito su di lui. I fatti nel pomeriggio di venerdì scorso in pieno Centro Storico. Vittima un 28enne del Mali.

Sono state decine le chiamate arrivate al 112 da parte dei numerosi clienti che si trovavano all'interno del Mc di piazza delle Cinque Lune intorno alle 15:00 dello scorso 10 febbraio. Secondo poi quanto riferito dai testimoni agli agenti del commissariato Trevi di polizia intervenuti nel fast food che si trova fra piazza Navona e il Pantheon, il 28enne avrebbe chiesto a tre amici che si erano seduti ad alcuni tavolini di spostarsi per potergli permettere di continuare le pulizie. Improvvisamene uno dei tre ha però spintonato il lavoratore facendolo cadere in terra. Poi il pestaggio da parte del branco con calci e pugni. Quindi la fuga a piedi fra le strade del Centro Storico.

Affidato alle cure del 118 il 28enne del Mali è stato quindi trasportato all'ospedale Santo Spirito dove è stato medicato e dimesso. Ascoltata anche la sua testimonianza sulle tracce dei tre aggressori - riusciti al momento a far perdere le proprie tracce - ci sono gli investigatori del commissariato Trevi di polizia.