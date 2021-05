Sotto casa della ex con uno striscione: "Parlami". Denunciato

Nei 15 giorni passati la donna aveva già presentato una serie di denunce contro l'uomo per via di alcuni comportamenti 'troppo pressanti'

Non accettava la fine della loro storia d'amore durata 12 anni e conclusa due settimane fa. Ieri sera dopo 15 giorni di continue insistenze, un uomo di 61 anni si è presentato sotto casa della ex, in zona Furio Camillo a Roma ed ha esposto uno striscione sul tetto della sua auto: "Parlami".

La donna, una 55enne, ha chiamato i carabinieri che una volta giunti sul posto hanno potuto riscontrare come nei 15 giorni passati, avesse già presentato una serie di denunce contro l'uomo per via di alcuni comportamenti 'troppo pressanti'. Al termine degli accertamenti, il 61enne è stato denunciato per il reato di atti persecutori.