Al Quarticciolo lo spaccio è un affare di famiglia: arrestati padre e figlio

Un lavoro a conduzione familiare. Padre e figlio, assieme a un "dipendente" che avevano fatto dello spaccio di droga la loro principale attività economica. La base dello spaccio al Quarticciolo, dove i tre sono stati sorpresi a preparare dosi di hashish e cocaina.

Sono stati gli agenti del V distretto Prenestino ad arrestare i tre, padre e figlio rispettivamente di 47 e 22 anni, oltre a un altro ragazzo di 19 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. I 3 avevano dato vita ad una vera e propria impresa familiare di confezionamento e spaccio di droghe.

Il 22enne è stato colto in flagranza nell’atto di vendere gli stupefacenti, mentre il padre, assieme al ragazzo più giovane, è stato bloccato dai poliziotti mentre ancora stava confezionando le sostanze, all’interno del proprio appartamento in via Ostuni. L’autorità giudiziaria ha quindi convalidato gli arresti.

Spacciatori a Centocelle

Nella zona di Centocelle sono invece stati gli investigatori del commissariato Romanina, dopo un lungo pedinamento, ad a intercettare e arrestare 2 uomini, un 19enne italiano e un 21enne brasiliano, colti in fragranza mentre stavano svolgendo la loro attività di spaccio in via Ernesto Mauri.