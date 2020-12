Ostiense, cadono pezzi di muro: chiuso un ponte

Vigili del fuoco in azione, alle 13 circa, in via Ostiense a Roma per la verifica di cornicioni e laterizi del ponte in prossimità di via Frugoni.

Dopo aver eseguito una prima analisi, il personale ha ritenuto opportuno chiudere il tratto di strada interessato a scopo cautelativo, onde evitare la caduta di frammenti del rivestimento in tufo sulle auto. Presente sul posto anche il personale di Polizia locale di Roma Capitale.