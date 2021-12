Pigneto, uomo a petto nudo danneggia auto parcheggiate e picchia un passante con una cinghia

Paura al Pigneto nella serata di domenica 5 dicembre, quando un uomo a torso nudo ha seminato il panico nel quartiere. A dare l'allarme sono stati proprio i residenti che, con una serie di telefonate, hanno avvertito le forze dell'ordine al Numero Unico per le Emergenze, dopo aver visto quella persona fuori controllo danneggiare una serie di auto parcheggiate e inseguire, per poi picchiare, un passante a colpi di cinghia.

Sul posto sono così giunte numerose pattuglie delle polizia di Stato del reparto Volanti e dei distretti del Tuscolano e di San Giovanni. Accerchiando l'uomo a torso nudo, i poliziotti lo hanno poi fermato ricostruendo quanto accaduto. Secondo i riscontri fatti, grazie anche alle numerose testimonianze raccolte, l'uomo - un 28enne algerino già conosciuto alle forze dell'ordine con una serie di Alias - ha iniziato a danneggiare alcune auto in piazza di Condottieri quando, a colpi di cinghia, ha colpito il cofano di una vettura.

Da quell'auto, spaventato, è sceso un uomo che si è messo a correre impaurito. L'uomo seminudo, però, lo ha rincorso picchiandolo con la cintura. Le urla dei condomini nei palazzi che affacciano su quella vie hanno, di fatto, quasi obbligato il 28enne algerino a bloccare la sua foga in via Alberto da Giussano, definitivamente sedata dai poliziotti. Denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni, è stato portato in Commissariato e rimesso in libertà. La vittima è stata medicata dal personale medico del 118 sul posto, non è in gravi condizioni.