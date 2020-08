Nomentano, si rifiuta di pagare il conto del ristorante e aggredisce gli agenti intervenuti

Un 42enne romano, pluripregiudicato, è stato arrestato ieri alle 14.30 in via della Lega Lombarda a Roma. L'uomo, cliente in un ristorante, sotto l'effetto dell'alcol, si rifiutava di pagare il conto costringendo il titolare a chiamare la Polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una volta sul posto, gli agenti dei commissariati Porta Pia, San Lorenzo e Sant'Ippolito sono stati aggrediti dall'uomo. Il parapiglia è terminato con l'arresto del 47enne per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un poliziotto è rimasto ferito, giudicato guaribile in 6 giorni.