Nido di calabroni a Castel Sant'Angelo: chiuso il transito pedonale

Un nido di calabroni a Castel Sant'Angelo. Questo quanto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Pericoloso per via del passaggio dei tanti turisti che affollano la Città Eterna, i pompieri sono intervenuti intorno alle 15:00 di oggi, venerdì 15 ottobre, per effettuare la bonifica del "cilindro" del Mausoleo di Adriano.

Sul posto le squadre 9A e SAF che con manovra ad alto contenuto tecnico hanno consentito la riapertura del sito turistico rimasto per qualche ora interdetto al passaggio.