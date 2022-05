A caccia di clienti sul passaggio pedonale dell'aeroporto, multati due autisti Ncc

Dal terminal di arrivo, all'area di sosta temporanea fuori dall'aeroporto, passando per i tapis roulant ed i passaggi pedonali. Questo il terreno sul quale alcuni autisti Ncc vanno a caccia di clienti nell'area dell'aeroporto di Fiumicino. Un fenomeno costantemente attenzionato dai carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma con specifici controlli nell'area dello scalo internazionale.

In tale contesto, all'uscita del gate 3 arrivi, i militari dell'arma hanno sanzionato 2 autisti che svolgevano abusivamente servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone. Transitando nei pressi del gate, i Carabinieri hanno notato i soggetti lungo il percorso pedonale intenti a procacciare clienti, senza averne titolo, tra i passeggeri in transito.

Al termine degli accertamenti gli uomini dell'arma hanno elevato sanzioni per un importo totale di 4.128 euro.