Sosta selvaggia a Roma: così la polizia locale fa 3.500 multe al giorno

Sono circa 3.500 le sanzioni elevate dalla polizia di Roma Capitale, ogni giorno per soste irregolari. Il giro di vite degli agenti è reso possibile "grazie all'utilizzo di nuove tecnologie che permettono la stampa immediata del preavviso di accertamento", hanno spiegato dal comando di via della Consolazione.

Secondo la polizia locale questo "avvertimento non obbligatorio a norma del codice della strada", rappresenta lo strumento "mediante il quale i conducenti vengono messi a conoscenza della commessa violazione in tempo reale, rispetto alla notifica del verbale che richiederebbe diverse settimane".

È così che i vigili provano a limitare il fenomeno della sosta selvaggia a Roma. "Un nuovo modulo operativo che la polizia locale porta sulle strade della città sin dal 2021. - spiegano - La presenza sul territorio degli agenti oltre a essere di per se un deterrente contro comportamenti scorretti, rappresenta un sistema preventivo ed educativo verso gli utenti della strada, finalizzato a restituire le nostre vie alla fruibilità di auto e pedoni". Nelle ultime settimane la polizia locale sta mettendo in campo una massiccia task force per svolgere principalmente questo servizio su tutti i territori dei municipi.