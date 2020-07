Movida, controlli tra piazza Bologna e Parioli: due locali multati e uno chiuso

Prosegue l’attività di monitoraggio nelle zone della movida di Roma finalizzata alla verifica del rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità in merito al distanziamento sociale da mantenere per prevenire la circolazione del Covid-19.

Dalla tarda serata di ieri e fino a notte inoltrata, i carabinieri della Compagnia Parioli hanno eseguito una fitta serie di accertamenti nei quartieri di piazza Bologna, Salario, Trieste e Nomentano. Il bilancio dell’attività è di 78 persone e 31 veicoli controllati.

Sotto la lente sono finiti anche gli esercizi commerciali della zona. Nel corso delle verifiche, 2 di questi sono stati sanzionati per vendita di bevande alcoliche da asporto mentre per un terzo locale, situato in piazza Bologna, è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per 1 giorno, per aver creato un assembramento tale da non garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro.

Al momento del controllo effettuato dai Carabinieri, infatti, al suo interno sono state sorprese 11 persone, a loro volta identificate e sanzionate per complessivi 3.080 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri 2 locali, al momento del controllo, erano perfettamente in regola con le disposizioni in vigore. Sono state 16, invece, le persone sanzionate - per complessivi 2.560 euro - per aver violato le disposizioni dell’ordinanza anti alcol.