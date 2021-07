Giallo al Trullo, 38enne trovato morto in strada: aveva naso e gomito fratturati

I carabinieri indagano su quella che sembrerebbe una morte sospetta. L'uomo è stato trovato privo di vita alle 13:30 in via Monte Cucco

È stato trovato morto in strada, con il naso e il gomito fratturati. È giallo al Trullo dove un 38enne ucraino, residente a Roma, è stato trovato privo in via di Monte Cucco. Sul caso stanno indagando i carabinieri che, al momento, non vogliono escludere nessuna pista.

Stando a quanto emerso in questa prima fase di indagine, il 38enne è stato visto intorno alle 13:30 mentre si stava accasciando sull'asfalto da un passante che ha subito dato l'allarme. Il 118 giunto sul posto ha constatato la morte per arresto cardiocircolatorio, probabilmente dovuto ad un malore. Tuttavia i medici, analizzando il corpo, hanno riscontrato anche sospette fratture al naso e a un gomito. Immediato l'allarme al 112.

Sul posto, la VII Sezione Rilievi di via in Selci, insieme al Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur, che indaga sul caso. Le investigazioni sono in corso e al momento si starebbe vagliando la presenza di possibili testimoni e telecamere di zona. Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Fatto sta che le fratture in due punti così diversi del corpo non fanno pensare ad una semplice caduta antecedente il malore appunto.