Tragedia a San Cesareo: uomo di 55 anni muore dopo caduta in un pozzo

Tragedia nella mattinata di oggi nelle campagne di san Cesareo. I sommozzatori dei vigili del fuoco poco dopo le 7.30 sono intervenuti in una villetta di via del Carzolese per recuperare il corpo di un uomo di 55 anni finito in un pozzo artesiano.

A segnalare la caduta dell'uomo i familiari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Cesareo che, raccolte le testimonianze, propendono per l'ipotesi del gesto volontario. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico presso il Policlinico Tor Vergata.