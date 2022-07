Tragedia sui binari, morto un uomo. Bloccati i treni della Roma-Nettuno

Tragedia sui binari della linea Roma-Nettuno, dove intorno alle 10 è morto un anziano. Il cadavere è stato trovato questa mattina, all'altezza del ponte di via Santa Maria. Sul posto i mezzi del 118, la polizia locale di Nettuno e il personale del commissariato di Anzio. A dare l'allarme sono stati diversi passanti che hanno visto il corpo e chiamato subito il numero unico per le emergenze.

Dalle ore 8:55 sulla linea Roma - Nettuno, il traffico ferroviario è sospeso tra Marechiaro e Nettuno in attesa dei rilievi e del nullaosta del magistrato di turno. Rfi ha annunciato la riprogrammazione dell'offerta e l'istituzione di navette sostitutive. Al momento non è chiaro se l'uomo sia stato investito da un treno o se abbia avuto un malore. Nessuna pista è esclusa, neanche quella del gesto estremo, e sono state acquisite le telecamere della stazione. La zona è stata circoscritta dalle forze dell'ordine. L'anziano è stato trovato solamente in canottiera.