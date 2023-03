Tragedia a Casal de Pazzi: 50enne trovato morto in una baracca

Un uomo di 50 anni, di nazionalità romena, è stato trovato privo di vita all'interno di una baracca in un accampamento nella riserva naturale dell'Aniene. Siamo in via Michelangelo Tilli. E' qui che i carabinieri del nucleo Roma Eur sono accorsi dopo una chiamata al 112. A chiamare un altro senza dimora, accampato nell'area verde, che ha notato il suo "vicino di casa" privo di vita.

Appurato il decesso, è stato allertato il magistrato di turno che ha disposto l'esame autoptico. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza, né dettagli che possano far pensare ad una morte violenta. Secondo chi indaga si sarebbe trattato di un malore. Il responso definitivo però arriverà dall'autopsia.