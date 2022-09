Choc in strada: uomo si accascia sul marciapiede e muore

Stava camminando sul marciapiede quando si è accasciato dopo aver accusato un malore. Poi la morte. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi alla Balduina, a perdere la vita un uomo romano.

La richiesta d'intervento ai soccorritori poco dopo le 13:00 da parte di alcuni passanti: "C'è un uomo riverso in terra privo di sensi", l'allerta lanciata al numero unico per le emergenze 112. In via Lattanzio è quindi intervenuto il personale medico del 118 che nulla ha potuto per salvare la vita all'uomo. Identificato in un 68enne residente in zona, secondo i primi accertamenti del medico legale il decesso dell'uomo sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia che hanno poi comunicato ai parenti il decesso dell'uomo con la salma dello stesso affidata al medico necroscopo.