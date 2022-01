Monte Terminillo, scivola sul ghiaccio per 200 metri: salvata escursionista romana

Mattinata di tensione nella zona del monte Terminillo dove, i soccorritori sono intervenuti per recuperare una ragazza di origine polacca residente a Roma e impegnata in un'escursione con un gruppo di amici, scivolata sul ghiaccio per oltre 200 metri in località Valle Scura.

Nonostante la brutta caduta, la ragazza è riuscita ad arrestare la discesa su un cumulo nevoso senza riportare gravi traumi. Sul posto è giunta via terra una squadra del soccorso alpino che, dopo aver constatato le buone condizioni generali della ragazza, ha riaccompagnato la giovane e il gruppo al rifugio Angelo Sebastiani dove, ad attenderli, erano presenti anche un'autoambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.