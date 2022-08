Contromano in monopattino, insulta e aggredisce i vigili che lo fermano

Un uomo di 31 anni è stato arrestato venerdì pomeriggio per avere aggredito alcuni agenti della polizia locale di Roma Capitale che lo avevano fermato mentre percorreva contromano in monopattino via dell’impruneta, in zona Magliana.

La pattuglia del XI gruppo Marconi ha notato l’uomo mentre sfrecciava a bordo del monopattino incurante dei veicoli che arrivavano dalla direzione opposta. Lo ha quindi fermato, ma lui ha reagito in modo aggressivo iniziando a minacciare e insultare gli agenti e finendo per colpirne uno al viso cercando di scappare.

Sul posto nel frattempo era però arrivata un’altra pattuglia, che a fatica è riuscita a bloccarlo. L’uomo è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni personali e sottoposto sabato mattina a giudizio direttissimo, al termine del quale è stato convalidato l’arresto.