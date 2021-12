"Dammi siringhe e medicine", minaccia farmacista e poi ferisce un poliziotto

Gli agenti della Sezione Volanti e del IV distretto San Basilio hanno arrestato un uomo 43 anni per tentata estorsione resistenza minaccia e lesione a pubblico ufficiale. L’uomo, all’interno di una farmacia in via Casal dei Pazzi, ha dato in escandescenza minacciando la farmacista di consegnargli siringhe e medicinali.

A questo punto la donna impaurita ha contattato il 112. Giunte immediatamente sul posto le pattuglie hanno rintracciato il 43enne nei pressi della sua abitazione dove ha insultato e minacciato le forze dell’ordine per poi scagliarsi contro di loro, nel tentativo di colpirli. Con molta fatica gli stessi hanno immobilizzato l’uomo, circostanza in cui uno dei poliziotti ha riportato una ferita alla spalla. Il 43enne è stato portato in commissariato.