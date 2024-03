Minaccia la compagna al parcheggio del supermercato: "Ti sparo". Agenti cercano pistola e trovano mezzo chilo di cocaina

Ha minacciato la compagna che si trovava in auto con la figlia minorenne nel parcheggio di un centro commerciale sulla via Tiburtina. "Ti sparo", le urla gridate dall'uomo mentre sferrava calci e pugni contro la vettura della donna. Intimidazione proferita dal compagno davanti a decine di testimoni presenti in quel momento nell'area esterna del centro commerciale Panorama, a Pietralata. Allontanatosi prima dell'arrivo della polizia l'uomo, un 33enne romano, è però finito nei guai per altro. Bussato alla porta del suo appartamento a caccia della possibile arma con la quale aveva minacciato la compagna, gli investigatori hanno trovato e sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina. L'uomo è stato per questo arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine lampo ha preso corpo la scorsa settimana quando al 112 sono arrivate decine di richieste d'intervento per una aggressione a danno di una donna - in auto con con la figlia - minacciata di morte nel parcheggio del centro commerciale del Tiburtino.

Una volta sul posto i poliziotti dei commissariati San Lorenzo e Sant'Ippolito hanno raccolto i primi elementi. Identificato l'uomo che poco prima aveva minacciato la compagna i poliziotti si sono presentati fuori dalla porta dell'appartamento del 33enne romano. Un controllo per cercare delle armi che ha però portato a un'altra scoperta. Nell'abitazione del 33enne erano infatti nascosti 457 grammi di cocaina, suddivisi in dieci involucri pronti alla vendita. In casa anche un bilancino e materiale per il confezionamento della polvere bianca.

Sequestrata la cocaina, il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato - una volta convalidato il fermo - nel carcere romano di Regina Coeli.