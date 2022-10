Passeggero minaccia autista e lo costringe a fermare il bus

Ha dato in escandescenze per futili motivi e poi ha minacciato l'autista costringendo ad interrompere la corsa. L'aggressione verbale nel corso della notte fra il 4 ed 5 ottobre a bordo di un autobus notturno della linea N3 in transito nella zona del Colosseo, in centro storico.

A richiedere l'intervento al 112 è stato lo stesso autista, minacciato dal passeggero. In via San Gregorio sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma Piazza Dante che - dopo aver fermato l'aggressore - lo hanno fatto scendere dal bus, rimasto fermo per circa mezz'ora.

Identificato in un cittadino tunisino di 38 anni, il passeggero è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio con il bus che ha poi potuto riprendere la corsa. Nessuno è rimasto ferito.