Metro A, a Roma mattinata di caos: servizio dimezzato per un'ora. Chiusa la stazione Cornelia

Mattinata di caos in metro a Roma. "Fumo alla stazione metro Battistini", questa la segnalazione arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco che ha richiesto l'immediato intervento dei pompieri del Comando Provinciale di Roma. La chiamata ai soccorritori intorno alle 6:30 di venerdì ha reso necessario a scopo cautelativo l'interruzione della tratta compresa fra le stazioni Ottaviano e Battistini per "un intervento tecnico" come segnalato da InfoAtac.

Intervenuti sul posto i pompieri con l'ausilio degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per gestire la viabilità la tratta finale della linea A della metro (Ottaviano-Battistini) è rimasta chiusa per oltre un'ora, con inevitabili attimi di paura alla vista dei pompieri. La tratta è stata riattivata intorno alle 7:42. Un'ora di stop che ha determinato innumerevoli disagi per i pendolari che si trovavano a quell'ora sui treni, con gli stessi a 'caccia' dei bus alternativi.

Riaperta la tratta è stata invece chiusa la stazione Cornelia a partire dalle 8:00 circa per il "completamento della verifica tecnica".

