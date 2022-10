Lite tra fratelli finisce a coltellate. Succede a Lariano, in provincia di Roma, dove i due contendenti sono prima stati portati in ospedale e poi denunciati dai carabinieri.

L'intervento dei militari dell'arma della stazione del comune della provincia sud della Capitale nella mattinata di martedì nell'abitazione di famiglia di via Castel D'Ariano dove i due fratelli - di 52 e 44 anni - vivono.

Una lite per futili motivi, con i due prima venuti alle mani. Il maggiore ha poi impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro il 44enne, colpito alla braccia. Ferito anche il 52enne i due sono stati trasportati in ospedale e poi denunciati dai carabinieri per lesioni personali.