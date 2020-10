Lite in strada, uomo trovato con un coltello. Aveva un mandato di cattura europeo

Gli agenti sono intervenuti per una lite in strada ed hanno trovato un uomo in possesso di un coltello e con un mandato di cattura europeo. E' acccaduto intorno domenica sera ad Ostia. Ad essere prima denunciato in attesa di essere rimpatriato un cittadino polacco di 39 anni.

La chiamata al 112 è arrivata da corso Regina Maria Pia dove diverse telefonate segnalavano un'accesa lite fra due uomini in strada. Intervenuti sul posto gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno trovato una sola persona. Controllato è stato trovato in posseso di un coltello per poi essere accompagnato negli uffici del Commissariato per essere denunciato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Svolti accertamenti il 39enne è quindi risultato essere gravato da una nota di rintraccio con un mandato di cattura europeo ai fini dell'estradizione per reati contro il patrimonio.