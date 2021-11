Lavoratori in nero e mancato rispetto delle misure antiCovid: chiuso bar ristorante in Centro

Quattordici lavoratori in nero, nessun dispositivo per la misurazione corporea, gel igienizzante insufficiente e la presenza di un numero di clienti superiore a quello previsto dalle normative per contrastare il Coronavirus. Succede in Centro Storico, in zona Pantheon, dove la polizia ha poi chiuso un bar ristorante per 3 giorni.

La scoperta nell'ambito del servizio di alto impatto distrettuale effettuato dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, al quale hanno collaborato 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, 1 Unità Cinofila e personale della Divisione Amministrativa, sono stati effettuati controlli nei confronti di diversi esercizi commerciali situati in zona Trevi.

Le maggiori criticità sono state rilevate nel corso del controllo effettuato presso il bar ristorante del Centro Storico, all’interno del quale i 14 dipendenti identificati erano sprovvisti di qualsivoglia contratto di lavoro, oltre che della prevista certificazione HACCP.

Sono state inoltre rilevate molteplici violazioni alla vigente normativa anti-Covid 19: nel locale non era stata predisposta alcuna informazione circa le misure di prevenzione, il numero massimo di persone ammesse all’interno non era stato rispettato, non erano presenti indicatori di temperatura corporea o igienizzanti.

Per tali motivi è stata quindi disposta la chiusura provvisoria dell’esercizio per 3 giorni. Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente 74 persone.